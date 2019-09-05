Курск, , 09:33 — REGNUM На свинокомплексе «Беляевский», расположенном в Конышевском районе Курской области, полностью ликвидировали поголовье свиней из-за вспышки африканской чумы, сообщила пресс-служба холдинга «Агропромкомплектация».

Кабан (cc) Ben_Kerckx

В настоящее время сотрудники комплекса выполняют мойку и дезинфекцию объекта. Эта работа будет длиться месяц, затем на свинокомплексе пройдёт экспертиза проведенных мероприятий.

«Возобновление работы объекта планируется не ранее, чем через полгода», — сообщил руководитель департамента свиноводства и кормопроизводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.

Напомним, в августе 2019 года в животноводческом комплексе зафиксировали случай заражения вирусом африканской чумы свиней. Очаг заболевания был оперативно локализован с целью предотвращения дальнейшего распространения по территории России.

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