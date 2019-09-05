Иерусалим, , 10:55 — REGNUM 4 сентября 3500 сотрудников Налогового управления Израиля объявили забастовку. По сообщениям израильского бизнес-издания Globes, речь идет об отделе подоходного налогообложения и налогообложения в сфере недвижимости.

Причиной трудового конфликта стал отказ администрации Управления вести переговоры с работниками относительно условий труда и заработной платы. Работники утверждают, что Управление не оплачивает сверхурочные часы работы, а также значительно ограничивает их демократические права. Кроме того, администрация ведомства принимает односторонние меры по данным вопросам без учета интересов сотрудников.

Отмечается, что забастовка проходит при поддержке Всеизраильской ассоциации профсоюзов. В течение последних несколько месяцев Ассоциация не раз обращалась к администрации Управления с целью разрешить назревающий конфликт. Однако никаких мер со стороны государственного ведомства предпринято не было.