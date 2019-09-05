Владивосток, , 09:04 — REGNUM О проблемах средств массовой информации в Монголии и в мире рассказала генеральный директор Монгольского национального общественного радио и телевидения Нинжцамц Лувсандаш на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?» во время V Восточного экономического форума, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Граждане Монголии получают информацию и новости через 92 газеты, 78 журналов, 50 радио, 128 каналов телевидения и 109 электронных сайтов заявила Лувсандаш, отметив, что все эти СМИ сквозь призму национальных особенностей и собственного представления формируют представление населения о том, кто является врагом, а кто другом и влияют на отношения между государствами.

«Организация «Журналисты без границ» и Институт прессы Монголии отметили, что большинство или около 74% крупных средств массовой информации работают под прямым влиянием политиков и бизнесменов, что вызывает большой риск для плюрализма в Монголии», — заявила монгольский эксперт.

Она также отметила, что современные технологии приводят к разрушению старых моделей распространения информации, делая ее общедоступной, а каждого отдельного гражданина делает и производителем, и распространителем информации. Однако технологии подмены лиц и голоса меняют правила игры.

«Сегодня мы живем в эру постправды, когда созданы благоприятные условия для распространения ложной информации… наступает эта информационного загрязнения. Обоснование реальности информации осталась в прошлом, а различение правды или лжи представляет трудность не только гражданам, но и профессиональным журналистам», — сообщила Лувсандаш.