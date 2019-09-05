Владивосток, 5 сентября 2019, 09:04 — REGNUM О проблемах средств массовой информации в Монголии и в мире рассказала генеральный директор Монгольского национального общественного радио и телевидения Нинжцамц Лувсандаш на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?» во время V Восточного экономического форума, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Граждане Монголии получают информацию и новости через 92 газеты, 78 журналов, 50 радио, 128 каналов телевидения и 109 электронных сайтов заявила Лувсандаш, отметив, что все эти СМИ сквозь призму национальных особенностей и собственного представления формируют представление населения о том, кто является врагом, а кто другом и влияют на отношения между государствами.
Она также отметила, что современные технологии приводят к разрушению старых моделей распространения информации, делая ее общедоступной, а каждого отдельного гражданина делает и производителем, и распространителем информации. Однако технологии подмены лиц и голоса меняют правила игры.