Грозный, , 09:03 — REGNUM В Чечне ведется строительство Исламского центра, который будет самым крупным в России научно-просветительским центром. Он будет носить имя шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева. Инвестором проекта выступает Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом на своей странице в сосцети «ВКонтакте» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Центр строят в посёлке Мичурина на въезде в Грозный со стороны города Гудермеса. В настоящее время завершено строительство фундамента и начато возведение каркаса. По словам советника Кадырова Амрудди Эдильгириева, оригинальный архитектурный проект должен стать украшением столицы Чечни. На территории комплекса будет построена не только мечеть, здесь расположатся учебные классы, библиотека с исламской литературой.

«Центр будет играть огромную роль в изучении работ великих имамов и учёных Ближнего Востока, Средней Азии, устазов и шейхов Чечни. В нем будут читать лекции известные во всем мире религиозные деятели», — написал Кадыров.

Напомним, в настоящее время в Чечне действуют 1130 мечетей. Кроме того, в республике открыты семь школ хафизов и Российский исламский университет имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Возводятся еще 52 мечети.