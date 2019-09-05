Москва, , 09:03 — REGNUM Заморозки и выпадение мокрого снега ожидается в отдельных регионах России уже в начале сентября, сообщает 5 сентября Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, такая погода ожидается в ряде регионов России из-за обширного антициклона, распространяющегося от Европейской части нашей страны до Дальневосточного округа, что в ближайшие дни поспособствует сильному выхолаживанию поверхности земли в утренние и ночные часы.

«В большинстве регионов ожидаются заморозки в воздухе и на почве, столбики термометров местами опустятся до — 5°», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также сообщается, что ночная температура понизится до — 3° в Оренбургской и Кировской области уже 4 сентября. 4 и 5 сентября до — 1° в Ульяновской области и до — 2° в Курганской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай.

Кроме этого, 4−6 сентября местами ожидаются ночные заморозки до — 5° на юге Тюменской области и в Омской области. 5−7 сентября в Оренбургской области ночью температура снизится до — 3°, а в земледельческой зоне центральных, южных районов Красноярского края и в Республике Хакасия — до — 2°. И ещё 6−9 сентября ночью и утром в Иркутской области местами будет до — 3°.

При этом отмечается, что несмотря на низкие значения ночной температуры, дневной прогрев воздуха будет значительным, что позволит среднесуточной температуре превышать климатическую норму.