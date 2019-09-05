Энтеббе, Уганда, , 08:56 — REGNUM На втором ежегодном конгрессе Африканского приматологического сообщества, проходящем в Энтеббе, правительства стран-участниц приняли решение об активизации мер по защите горилл на континенте. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Конгресс проходит с 3 по 5 сентября, передает радиостанция.

Эксперты заявили, что множество африканских горилл гибнет каждый год. Местные жители убивают животных в ритуальных целях или забивают их на мясо. Также многие гориллы гибнут от рук туристов, которые заплатили за лицензию на охоту на диких животных.

Представители приматологического сообщества отметили важность охраны горилл, так как эти животные представляют важность для природы, экономики, научно-исследовательской деятельности и лечения человека.

Африканское приматологическое сообщество было основано в Кот-д'Ивуаре в 2017 году. В организацию входят 150 приматологов из 22 стран Африки, среди которых — представители западной, северной, центральной, восточной, южной Африки и Мадагаскара.