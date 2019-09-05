Бишкек, , 08:53 — REGNUM План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан на 2019−2025 годы приняло правительство Киргизии, сообщили 5 сентября в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

В документе определены четыре приоритетных направления: равенство и предотвращение дискриминации, профилактика и укрепление здоровья, обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла, обеспечение доступности к госуслугам.

Планируется, что реализация плана мероприятий будет способствовать вовлечению пожилых граждан в общественную жизнь страны и их социальной интеграции.

Отметим, по состоянию на 1 июня 2018 года в Киргизии насчитывалось 640 тыс. пенсионеров, что составляет около 10% от общего числа населения. Примерно 62% пенсионеров в республике получают пенсию выше прожиточного минимума.

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