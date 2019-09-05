Берн, , 08:51 — REGNUM Финляндия, Исландия и Оман являются самыми безопасными для иностранных туристов странами, следует из рейтинга The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Рейтинг составляют раз в два года эксперты Всемирного экономического форума (WEF).

В десятке первых по безопасности — Швейцария, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Вторую десятку составили Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

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Россия занимает 98-ю строчку, немного уступая Танзании, Киргизии и Северной Македонии, но опередив Аргентину, Сьерра-Леоне и Эфиопию. Украина в рейтинге 107-я, Великобритания — 45-я, а США находятся на 55-й строке.

Самой опасной страной оказался Сальвадор, его чуть опережают Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас. Туристическую безопасность в WEF оценивают по надежности органов правопорядка, распространенности терактов, убийств и прочих видов насильственных преступлений.