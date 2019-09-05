Тюмень, , 08:36 — REGNUM В Тюмени уволен директор пансионата, где 91-летнюю труженицу тыла похоронили в чёрном полиэтиленовом мешке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Завершена прокурорская проверка пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени.

Установлено, что ветеран проживала в данном пансионате и умерла 25 июля 2019 года. Только спустя три дня сотрудником пансионата было оформлено свидетельство о её смерти. В связи с отсутствием у умершей родственников услуги по её погребению предоставлялись муниципальным предприятием «Некрополь». Представители пансионата при передаче тела усопшей похоронной фирме не участвовали.

Несмотря на наличие у пансионата денег на похороны подопечных, вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решён, в результате чего она была погребена в чёрном полиэтиленовом мешке.

По итогам реагирования на представление прокуратуры с директором данного пансионата трудовые отношения расторгнуты.

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