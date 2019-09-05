Пермь, , 08:29 — REGNUM В Перми суд Мотовилихинского района оправдал водителя автобуса №68 Светлану Ф., в котором погиб 12-летний кадет. Об этом пишут местные СМИ.

Правосудие (cc) AJEL

По данным 59.ru, авария произошла 20 февраля 2018 года. Ребёнок ехал в автобусе и в этот момент произошло ДТП. Автобус столкнулся с другим, первого маршрута. Стекло разбилось и мальчику снесло голову.

Эксперты установили, что окно в салоне было не фирменным. Следователи посчитали, что женщина-водитель знала об этом, но тем не менее водила автобус.

Однако суд выяснил: доказательств того, что водитель знала о таком окне, нет. Она всего лишь наёмный работник владельца автобуса. В её инструкции не указано, что она должна проверять автобус на неисправности, а в путевом листе, который она получила перед выездом, говорилось, что неисправностей нет.

Решение суда пока не вступило в силу. Когда это произойдёт, то женщина сможет получить компенсацию и восстановиться на работе.