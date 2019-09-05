Закаменск, Бурятия, , 08:28 — REGNUM В МВД по Бурятии прокомментировали судебный процесс над тремя бывшими оперативникам Закаменского ОМВД. За пытки задержанных они были осуждены к лишению свободы условно на срок от 4 до 4,5 лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД Бурятии, полицейские были отстранены от исполнения должностных обязанностей после того, как против них были возбуждены уголовные дела.

«В период следственных мероприятий в феврале 2017 года начальник отделения уголовного розыска районного ОМВД был уволен из органов внутренних дел. Двое других полицейских будут уволены из органов внутренних дел после вступления приговора в законную силу», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудники применили незаконные методы дознания в 2016 году, пытаясь добиться от задержанных признания в краже кедровых орехов.

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