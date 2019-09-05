Симферополь, , 08:19 — REGNUM Заинтересованность в обучении студентов из Китая в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского выразил председатель совета по здоровому образу жизни при китайско-российском комитете дружбы, мира и развития Лян Юйши в ходе визита в Крым. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Накануне вуз посетила китайская делегация под руководством Ляна Юйши.

«Совет по здоровому образу жизни приложил немало усилий, чтобы в 2019 году КФУ был включен в список рекомендуемых к поступлению вузов в КНР. Многие абитуриенты из Китая хотят учиться в РФ, в частности, в Крыму. Если еще несколько лет назад китайские школьники стремились уехать на Запад, то сегодня есть интерес обучения в России», — сообщил глава китайской делегации.

Он добавил, что Крымский федеральный университет произвёл на него очень приятное впечатление, и что по возвращению в Китай он обязательно расскажет о состоявшихся встречах. В результате встречи было принято решение о заключении рамочного соглашения о намерении сотрудничества между КФУ и Советом по здоровому образу жизни.

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