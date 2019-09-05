Алма-Ата, Казахстан, , 08:05 — REGNUM Медеуский районный суд №2 Алма-Аты признал вину начальника станции «Алма-Ата-1» АО «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Алма-Атинское отделение грузовые перевозки». Об этом 5 сентября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.

По версии суда, начальник железнодорожной станции систематические получал взятки через посредника в размере более 500 тыс. тенге ($1289) от представителей коммерческих предприятий.

Суд приговорил начальника станции к штрафу в 17,832 млн тенге ($46 тыс.) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, 11 июля в алма-атинском департаменте агентства Казахстана по противодействию коррупции сообщили, что начальник станции «Алма-Ата-1» получал взятки за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров.

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