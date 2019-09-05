Вашингтон, 5 сентября 2019, 08:03 — REGNUM В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
Базу данных обнаружили на открытом сервере. В ней в том числе содержатся записи с номерами жителей США (133 млн), Вьетнама (50 млн) и Великобритании (18 млн). Отмечается, что сервер не был защищен паролем и доступ к базе мог получить любой.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи Facebook смогут отключать функцию распознавания лиц по их фотографиям в соцсети. Отмечается, что в случае стандартных настроек она будет выключена, и любой пользователь сможет включить её по желанию.
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