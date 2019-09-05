Владивосток, , 07:59 — REGNUM Российские железные дороги и японская «Марубени Корпорейшн» заключили соглашение, которое позволит создать передовой центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Подписание соглашения о взаимодействии сторон состоялось на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке. В соответствии с документом, инновационный диагностический центр разместится на базе Дорожной клинической больницы на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД».

Созданный центр будет оснащён высококлассным японским оборудованием, которое даёт более точные результаты иссследований в течение короткого срока. Передовые методы интерпретации результатов также позволяют раньше выявить заболевание и за более короткое время поставить точный диагноз.

Отмечается, что использование разработок японской стороны позволит предотвращать у пациентов развитие ряда серьезных болезней, диагностировав их на ранних сроках, а также обеспечить пациентам последующее наблюдение.

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