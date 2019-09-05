Москва, , 07:58 — REGNUM В 2019 году в Москве впервые можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа в городских парках. Пункты открыты в 28 павильонах «Здоровая Москва», сообщается на портале мэра столицы.

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Кроме столичных парков, пункты вакцинации работают, в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, а также открыты мобильных пунктах у станций метро.

Всего в Москве с 4 сентября заработали 65 пунктах вакцинации против гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года жители Москвы сделали 20,1 млн прививок против гриппа.

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