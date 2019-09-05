Йоханнесбург, ЮАР, , 08:08 — REGNUM Знаменитые африканцы начали бойкотировать ЮАР после нескольких дней мародерства и насилия в отношении иностранцев, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает ВВС Africa.

Среди участвующих в бойкоте — нигерийские певцы и сборная Замбии по футболу.

Министр социального развития ЮАР сообщил ВВС, что участники беспорядков опасаются потерять работу из-за притока иностранцев. Страна с одной из самых развитых экономик на континенте привлекает мигрантов из других частей Африки, передает телерадиокомпания.

Звезда нигерийского афробита Burna Boy поклялся никогда больше не ездить в ЮАР, пока правительство не «опомнится». Он написал в Твиттере, что у него самого был «ксенофобский опыт» в 2017 году в ЮАР.

Другая нигерийская певица, Тива Сэвидж, объявила в Твиттере, что она отменяет концерт в ЮАР в сентябре и решительно осуждает «варварские убийства моих людей».

Правительство Нигерии также бойкотировало заседание Всемирного экономического форума в Кейптауне. Первоначально предполагалось, что вице-президент Йеми Осинбаджо примет участие в региональной встрече лидеров бизнеса и правительств.

И страна выпустила предупреждение для своих граждан, находящихся в ЮАР, о чем пишет в Твиттере помощник президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

Футбольная ассоциация Замбии отменила международный товарищеский матч с ЮАР, который должен был состояться в субботу, 7 сентября, в столице страны Лусаке.

«Это из-за проблем в сфере безопасности, вы никогда не знаете, что может произойти», — заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Адриан Кашала об отмене матча. «Мы хотим быть уверены в безопасности прибывающей команды», — добавил он.

Президент Сирил Рамафоса выступил с осуждением нападений, настаивая на том, что «ЮАР является домом для всех». Его комментарии не помогли подавить гнев по всему континенту.

Впоследствии появились видео об ответных атаках на южноафриканские предприятия по всей Африке.

Полиция применила слезоточивый газ по отношению к разгневанным демонстрантам в филиале южноафриканского супермаркета Shoprite в столице Нигерии Абудже. Между тем, южноафриканская компания мобильной связи MTN заявила, что закрывает все свои отделения в Нигерии после атак.

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