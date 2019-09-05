Уфа, , 07:56 — REGNUM Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Мариинский Стерлитамакского района Башкирии в ранее пустующих помещениях местной школы. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В помещениях была сделана перепланировка и капительный ремонт. Подрядчик заменил инженерные сети, окна и обустроил входную группу. За счет средств районного бюджета была закуплена мебель.

Всем необходимым медицинским оборудованием ФАП оснастили за счет средств городской больницы № 4 г. Стерлитамака. По словам чиновников, Мариинский ФАП будет оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь 411 местным жителям, в том числе 95 детям.

Прием пациентов будет вести фельдшер, которая будет делать внутривенные и внутримышечные инъекции, осуществлять патронаж беременных женщин, социальных и маломобильных групп населения.