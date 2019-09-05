Тбилиси, , 07:44 — REGNUM Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии зарегистрировало 10 тыс. новых педагогов, которые готовятся войти в систему образования. Об этом заявил и. о. главы ведомства Михаил Батиашвили в парламенте, сообщает 5 сентября издание «Новости-Грузия».

По его словам, около 31 тыс. преподавателей выразили желание сдать экзамен для повышения своей квалификации. В случае успешной сдачи экзамена заработная плата учителей будет повышена.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава национального центра профессионального развития министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Берик Шукакидзе заявил, что ведомство не планирует массовых сокращений учителей.

Ранее о планах массовых сокращений заявил председатель оппозиционной партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава.