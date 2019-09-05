Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинской области начали собирать средства для оказания помощи застрявшей в турецкой клинике женщине с новорождённым ребёнком. Реквизиты опубликованы в местных СМИ.

Как пишет «Первый областной», ребёнок уже дышит самостоятельно. Но транспортировать его пока нельзя. Между тем, он с матерью находится в больнице. Сумма счёта, соответственно, растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на отдыхе в Турции челябинке сделали кесарево сечение. Супружеская пара находилась в Турции на отдыхе. К ситуации подключились представители областного минздрава, также судьбой женщины и ребёнка заинтересовалась детский омбудсмен региона Маргарита Павлова.

Супруг женщины и отец ребёнка уже вернулся домой и пытается вернуть свою семью на Родину.