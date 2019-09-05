Абакан, , 06:41 — REGNUM В Хакасии создадут программу по охране атмосферного воздуха, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Программа включит в себя мероприятия, предложенные муниципальными образованиями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хакасские города Абакан и Черногорск попали в представленный Минприроды России перечень российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы в 2018 году.

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