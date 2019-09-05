Челябинск, , 06:14 — REGNUM Верховный суд России утвердил приговор, вынесенный организаторам и участникам беспорядков в колонии челябинского Копейска. Приговор вступил в силу, сообщили журналистам в суде.

Колония

Обжаловать его пытались 17 осуждённых. Но высшая судебная инстанция не стала менять акт.

Бунт произошёл в ноябре 2012 года. После него следователи завели шесть уголовных дел. Бывший начальник колонии был осуждён условно за превышение полномочий. А 13 апреля 2018 года свои приговоры получили 17 участников бунта. Им назначили наказание от двух до пяти лет.

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