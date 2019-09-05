Абакан, 5 сентября 2019, 03:22 — REGNUM В Хакасии 4 сентября отпраздновали День национального языка. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, глава республики Валентин Коновалов сказал, что что 2020 год будет объявлен Годом хакасского языка.
«Считаю целесообразным объявить 2020 год Годом хакасского языка», — подчеркнул Коновалов, поздравляя жителей республики.
В целом, по его словам, сохранению и развитию хакасского языка в республике «уделяется особое внимание».
Как уже сообщало ИА REGNUM, празднование Дня хакасского языка состоялось в Абакане в Центре культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева.
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