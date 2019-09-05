Абакан, , 03:08 — REGNUM В Абакане в Центре культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева 4 сентября отпраздновали День хакасского языка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Празднование Дня хакасского языка. Глава региона Валентин Коновалов поздравляет жителей R-19.ru

«Сохранению и развитию родного языка в нашем регионе уделяется особое внимание. В том числе в рамках государственных программ «Образование Республики Хакасия», «Культура Республики Хакасия» и «Региональная политика Республики Хакасия», — сказал глава Хакасии Валентин Коновалов, поздравляя жителей региона с праздником.

Он сообщил, что 2020 год в Хакасии будет объявлен Годом хакасского языка.

В правительстве напомнили, что в прошлом году в школах Хакасии хакасский язык изучали более 77% детей коренной национальности. Задача на новый учебный год — увеличить это число до 80%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в честь Дня хакасского языка в республике написали Единый республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык!» («Тӧреен тiлiм — хакас тiлiм!»).

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