Ленсинг, , 02:59 — REGNUM Продажа электронных сигарет запрещена в американском штате Мичиган, пишет Washington Post.

Власти штата отмечают, что это решение принято из-за статистики, которая говорит о вреде вейпов. В частности, в штате стало больше обращений по поводу респираторных и лёгочных заболеваний.

Теперь в штате электронные сигареты нельзя будет легально приобрести ни в торговых точках, ни через интернет.

Под запрет подпадают сигареты с фруктовыми ароматами, с добавками ментола, мяты. Разрешается торговля вейпами с табачными картриджами. Отметим, что Мичиган стал первым штатом, где запретили вейпы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в американском штате Иллинойс умер курильщик вейпа. Это первый случай смерти от заболевания, которое человек получил при курении электронной сигареты.

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