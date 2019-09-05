Рабат, , 02:45 — REGNUM Поток мигрантов из стран Африки существенно снизился по сравнению с прошлым годом, сообщил испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, сообщает Magrib Arab Press.

На итоговой пресс-конференции с коллегой из Марокко Абдельуафи Лафтитом Гранде-Марласка сказал, что в этом году число нелегальных мигрантов сократилось на 41,9% за время с января по август — если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

По словам испанского министра, марокканские власти внесли в сокращение потока мигрантов свою лепту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марокко и Испания давно сотрудничают в сфере борьбы с нелегальной миграцией из Африки в страны Европейского союза. По большей части африканские мигранты попадают на соседний континент именно через Марокко, поскольку им, чтобы оказаться в ЕС, достаточно преодолеть Гибралтарский пролив.

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