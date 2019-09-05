Нью-Йорк, США, , 02:29 — REGNUM Материальная помощь в размере миллиона долларов будет выделена Багамским островам для ликвидации последствий урагана «Дориан», сообщил журналистам Марк Лоукок, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам.

Уточняется, что деньги ООН выделяет «из экстренного фонда». Кроме того, у других стран организация просит помощи для Багам. Деньги будут направлены на закупку продовольствия и организации жилья для тех, кто остался без крова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «Дориана» погибли семь жителей Багамских островов. Сейчас у урагана снижена степень опасности, но в ряде регионов продолжает действовать режим ЧС.

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