Псков, , 22:31 — REGNUM Проект «Чистая деревня», разработанный членом молодёжного парламента при Псковском областном собрании депутатов Антоном Никулиным, вошёл в число победителей первого конкурса проектов местных инициатив средитерриториальных общественных самоуправлений (ТОС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, в рамках проекта в деревне Щиглицы Логозовской волости Псковского района будет организован раздельный сбор мусора и обустроена контейнерная площадка.

Антон Никулин Pskov.ru

По словам Антона Никулина, о раздельном сборе мусора в Щиглицах раньше даже не слышали.

Антон Никулин «По большому счёту до недавнего времени у нас даже места для сбора мусора не было организовано — в марте этого года поставили контейнер на голую землю и всё».

Проект получил из областного бюджета 141 тыс. рублей как победитель конкурса. На эти деньги в посёлке установят сетчатый контейнер для пластика, для местных жителей проведут несколько специальных занятий по раздельному сбору мусора, а также напечатают информационные брошюры.

Всего в первом региональном конкурсе проектов местных инициатив территориальных общественных самоуправлений участвовали 32 проекта из 11 районов области, лучшими были признаны 25 заявок. На поддержку местных инициатив из бюджета Псковской области всего в 2019 году планируется направить около 3,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» (дочерняя структура группы компаний «Мехуборка»). К его работе неоднократно возникали претензии: они касались нехватки контейнеров, вывоза мусора из отдалённых сельских территорий, корректности счетов на оплату. С большинством этих проблем власти региона рассчитывают разобраться до конца 2019 года.