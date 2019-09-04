Челябинск, , 22:07 — REGNUM Открытый в Челябинске мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» стал двадцатым в России. Свои двери он открыл 4 сентября.

Открытие мультимедийного парка Pravmin74.ru

Посетители имеют возможность погрузиться в четыре основных периода истории страны. Начинается с периода правления Рюриковичей, затем идут Романовы. Период 1914—1945 годов называется «От великих потрясений к Великой Победе». И четвёртый важный этап жизни страны — это с 1945 по 2016 год.

Также в парке представлен материал о Южном Урале, о событиях и народах. Здесь история начинается с древнего города Аркаима, отмечают в пресс-службе губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, первый такой парк был открыт в Москве в 2015 году. По всей стране их уже посетили более 2,5 млн человек.

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