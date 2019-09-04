Ташкент, , 22:03 — REGNUM В 33-миллионном Узбекистане только 13,5 миллионов граждан страны подключены к центральному внутридомовому водоснабжению, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве республики.

(cc) Brian Harrington Spier

При этом, 7 миллионов (22% населения) обслуживаются уличными колонками, 8 миллионов (25%) вынуждены пользоваться альтернативными источниками водоснабжения, включая родники, реки, колодцы и другое, 3,3 миллиона (10,3%) зависят от привозной воды, доставляемой специальной техникой.

«Особенно тяжелая ситуация в вопросе охвата населения централизованным водоснабжением наблюдается в Каракалпакии, (не охвачено 51% населения), Наманганской (46%), Бухарской (51%), и Кашкадарьинской областях (53%)», отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане присутствует большой износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения, в ремонте нуждаются 2888 или 40% объектов водоснабжения.