Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Возможно, поклонники Splinter Cell вскоре смогут сыграть в новую игру известной серии. Об этом 4 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1169314855452626944

В интернет-магазине GameStop появились «очки Сэма Фишера», которые должны поступить в продажу в ноябре 2019 года. Внимательный пользователь форума Reddit обратил внимание на их описание, в котором содержится информация о том, что десятая часть Splinter Cell уже «на горизонте».

Таким образом, если очки поступят в продажу 1 ноября 2019 года, возможно, незадолго до этой даты будет анонсировано продолжение популярного стелс-экшена.

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В мае 2019 года менеджер The Division 2 Джулиан Герити намекнул, что он может работать над новой частью Splinter Cell. А до этого, в апреле 2019 года, руководитель компании Ubisoft Ив Гийемо сказал, что геймеры не увидят новую часть Splinter Cell до тех пор, пока разработчики не придумают что-то действительно новое.

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