Симферополь, , 21:05 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил детям, почему он вместе с президентом России Владимиром Путиным ездил на мотоцикле без шлема. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Крым 24», отвечая на вопросы детей.

Владимир Путин с главой Крыма Сергеем Аксёновым во время поездки на байк-шоу в Севастополе Kremlin.ru

Один из мальчиков в студии спросил главу Крыма, о чем они говорили с российским лидером Путиным во время поездки на байк-шоу в Севастополе и почему ехали без шлема.

Аксенов оправдался, что в тот момент, когда они ехали на байк-шоу на мотоцикле с президентом, движение по автодороге было перекрыто и дорожное движение не осуществлялось.

«В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — заверил ребенка Аксенов.

Также он рассказал, что в ходе поездки обсуждал с президентом России актуальные вопросы жизнедеятельности республики.

«Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан», — пояснил Аксенов.

Он отметил, что Путин, даже будучи за рулем мотоцикла, все запоминает, и когда они доехали, глава государства дал соответствующие поручения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Путин побывал на организованном мотоклубом «Ночные волки» международном байк-шоу в Севастополе. Глава государства поехал на шоу на мотоцикле «Урал» с коляской. Сам Путин был за рулем, у него за спиной сидел временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске сидел Аксенов.