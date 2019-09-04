Ростов-на-Дону, , 20:34 — REGNUM В Ростовской области до 2021 года построят 47 детских садов на 6,4 тыс. мест. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц.

Генри Жуль жан. Детский сад

По его словам, социальные объекты появятся в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В текущем году региону на реализацию запланированных мероприятий предназначено 175,6 млн рублей из федеральной казны.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростовской области неоднократно заявляли о нехватке мест в детских садах и школах. С этим вопросом жители Ростова-на-Дону обратились на «Прямую линию» с президентом РФ. Региональные власти пообещали проблему решить.

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