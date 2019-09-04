Ташкент, , 20:33 — REGNUM Экологическая партия Узбекистана направило в правительство республики письмо, с требованием объявить сроком на полгода мораторий на вырубку деревьев ценных пород (используемых в мебельной промышленности) по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вырубка деревьев в населенных пунктах страны стала одним из острых вопросов, получивших широкий резонанс, в социальных сетях все чаще появляются сообщения о массовой вырубке зеленых насаждений при строительстве и реконструкции сооружений, промышленных и социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций», говорится в письме, подписанном главой партии Борий Алихановым.

Алиханов указал, что в период моратория Экопартия намерена разработать комплекс законодательных мер и практических мероприятий, включающих инвентаризацию и паспортизацию деревьев, составление карты зеленых насаждений городов и других населенных пунктов, планирование строительства и реконструкции объектов с учетом расположения зеленых насаждений и другое.

Экопартия также предложила создать специальные комиссии по контролю за соблюдением экологических требований при санитарной обрезке и вырубке деревьев, переработке и утилизации отходов, включая коммерческое использование древесины.

В настоящее время незаконная вырубка деревьев в Узбекистане приобрела ужасающий характер, ежегодно в городах республики под топорами дровосеков исчезают десятки тысяч деревьев ценных пород. Деревья вырубаются для нужд местной мебельной промышленности.