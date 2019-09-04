Махачкала, , 20:20 — REGNUM В Дагестане продолжается работа над составлением списка ополченцев, которые участвовали в боевых действиях против банды международных террористов в 1999 году. В настоящее время в него включены 12 829 человек. Об этом 4 сентября сообщил первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

Формированию списка ополченцев и организации празднования 20-летия со дня отражения атаки боевиков на Дагестан в 1999 году было посвящено заседание республиканской комиссии. Среди включенных в список — жители Ботлихского, Буйнакского, Казбековского, Новолакского, Цумадинского и Гумбетовского районов, а также городов Махачкала и Хасавюрт. Все списки заверены главами муниципалитетов, подчеркнул Карибов.

Отдельный список формируется в Дагестане для награждения памятной медалью «20 лет разгрома международных бандформирований», которая будет вручаться участникам разгрома боевиков на юбилейном мероприятии 14 сентября.

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