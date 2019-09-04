4 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Давид Табатадзе, , 20:03 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который ушел в отставку второго сентября, 12 августа во время празднования народного грузинского праздника Дидгороба громогласно сообщил всем присутствующим, что «Дидгорская битва продолжается для каждого из грузин». В 1121 году грузинский царь Давид Агмашенебели в Дидгори одержал победу над армией турок-сельджуков, что привело к последующему освобождению будущей столицы — Тбилиси, а также к всеобщему объединению Грузии. Бахтадзе озвучил актуальную на данный момент проблему вялотекущей экспансии Турции на всем протяжении Южного Кавказа. В том, что грузинские земли входят в сферу особых интересов Турции, сомневаться не приходится. В подтверждение этому можно привести фразу президента Турции Реджепа Эрдогана, которую он озвучил 15 октября 2016 года, выступая в университете турецкого города Ризе. По его словам, турецкое государство считает своими те территории, которые расположены в непосредственной близости к сегодняшним «нелегитимным» границам Турции."В сферу наших интересов входит Ирак, Сирия, Ливия, Крым, Карабах, Азербайджан, Босния и другие братские регионы. Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Эрбиль, Киркук, Батуми, Салоники, Варна, Западная Фракия и острова Эгейского моря», — заявил президент Турции. Особое отношение Эрдогана к Батуми можно объяснить его происхождением, ведь согласно слухам, его предки были аджарцами. Грузинские регионы Аджария, Самцхе-Джавахетия, Квемо-Картли и Кахетия сталкиваются с экспансией Турции чаще остальных. Примечательно, что Анкара использует «мягкую силу», пытается быть незаметной и не рассчитывает на моментальную отдачу вложенных средств. Основной упор Турция делает на религиозную, экономическую и образовательную составляющие своего влияния. Кроме того, в регионах Квемо-Картли и Кахетия, где компактно проживает азербайджанская община, Турция активно использует помощь соседнего Азербайджана. Необходимо отметить, что в настоящее время, вся сеть протурецких общественных организаций и гуманитарных проектов функционирует под покровительством турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию «TIKA». Эта структура зачастую выступает в качестве прикрытия для «MIT» — Национальной разведывательной организации Турции.Культурная и гуманитарная сферыМусульманское население Грузии составляет более десяти процентов всего населения страны, и эта цифра постоянно растет. Активная исламизация ведется турецкими миссионерами с начала 2000-х годов. Так, в 2002 году в Квемо-Картли, в селении Меоре-Кесало Марнеульского района на границе с Азербайджаном, при финансовой поддержке Турции было открыто исламское медресе, которое собрало в своих стенах значительное количество местной молодежи. Вскоре слушатели этого учебного заведения курсов начали протурецкую пропаганду за стенами учебного заведения. Лучших студентов турецкая сторона принимала у себя для дальнейшего обучения. В 2006—2008 годах, получив образование в Турции, бывшие студенты основали на территории Грузии несколько протурецких молодежных организаций, таких как «Хузур», «Общество мусульман Грузии» и «Общество образования и помощи молодежи Грузии». Деятельность этих организаций курировал руководитель «Ассоциации грузино-турецкой дружбы» Эмин Шекерджи. Он же долгое время руководил медресе в Меоре-Кесало и на тот момент уже являлся своеобразным «агентом влияния» турецких спецслужб. Общую координацию усилий в интересах Турции осуществлял бывший атташе посольства Турции по религиозным вопросам Ахмед Эрдем. За прошедшие годы перечисленные организации значительно увеличили численность своих членов и приобрели авторитет и симпатию среди местного населения. Большую роль в этом сыграла безвозмездная помощь нуждающимся семьям во время религиозных праздников. Средства на такую благотворительность выделялись по линии уже упомянутого агентства «TIKA». Особую активность на грузинском направлении проявляли его руководители Сердар Чам, Мехмед Илмаз и Ресул Дурмаз. Со дня создания «Хузур» и «Общество мусульман Грузии» активно участвовали в общественных, религиозных и гуманитарных процессах, которые на территории Грузии вели турецкие миссионеры. На образовательных курсах в мусульманских сообществах наряду с религией преподавали турецкий, грузинский и английский языки, а также компьютерную грамотность. «Общество образования и помощи молодежи Грузии» в последние годы проводило подготовительные курсы для тех абитуриентов, которые хотят продолжить свое обучение в турецких вузах. Программа также реализовывалась при активной поддержке турецкого посольства. Организация также выпускала гуманитарный журнал «Угур», посвященный религиозной пропаганде и привлечению молодежи в протурецкие организации. К финансированию общественного объединения в посление годы подключился азербайджанский «Фонд помощи молодежи», а также работающие в Грузии турецкие бизнесмены. Популяризацией ислама в городе Рустави занимается турецкая компания «Чаглар». Под ее покровительством действует «Школа-лицей им. Руставели», в которой турецкие педагоги обучают детей с первого по шестой класс.Бизнес-интересыЧерез агентство «TIKA» осуществляются и различные экономические проекты на территории Грузии. В основном, турецких «бизнесменов» интересует строительная, транспортная и медицинская сферы. Денежные средства на осуществление деятельности они без проблем находят в виде кредитов в своих турецких банках. Кроме того, турки проявляли большой интерес к земельным ресурсам и активно скупали сельскохозяйственные угодья в Грузии. Однако, в конце 2018 года, правительство услышало требования населения и ввело запрет на владение грузинской землей иностранными гражданами. Начиная с 2007 года, турецкая компания «TAV Airports Holdings» построила и реконструировала два грузинских аэропорта в Тбилиси и Батуми. В настоящее время эта фирма продолжает управлять ими. Более того, в связи с близким расположением воздушной гавани Батуми к турецкому городу Хопа, турки пользуются аэропортом, как своим внутренним, и даже имеют дополнительные привилегии. Граждане Турции покупают авиабилеты до Батуми, где их у самолета встречает отдельный автобус и везет на территорию турецкого региона, минуя таможенный пункт.Грузия в зоне интересов ТурцииТенденции исламизации и «отуречивания» грузин не могут не настораживать. Руководство Грузии как будто наблюдают за этими процессами со стороны. Хотелось бы, чтобы Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности имели план действий в ситуации, когда зарубежные государства выступают инициаторами постепенной исламизации южных регионов страны. Тем более, что будущее грузинское правительство будет формироваться сотрудниками силовых органов. В настоящее время, основным кандидатом на пост премьер-министра является министр МВД Георгий Гахария, который уже представил изменения в правительстве. Так, на освобождающийся пост министра внутренних дел Грузии Гахария рекомендовал главу Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Однако, кардинального изменения вектора развития страны не предвидится, так как деятельность силовых структур и их руководства все чаще подвергается критике. Согласно опросу населения Грузии, недовольство работой силовиков стоит на втором месте после проблемы экономического спада и безработицы. Более того, возможно усугубление внутреннего кризиса, что объясняется проходящими оппозиционными митингами в Тбилиси, которые основным своим требованием ставят как раз отставку Гахарии за неправомерно жесткий разгон протеста 20 июня. Подобные события в очередной раз отвлекают взор от проблемы турецкой экспасии в Грузии, что дает ей все больше простора для своей активности.