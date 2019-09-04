Челябинск, , 19:51 — REGNUM Открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», который стала двадцатым по счету в стране, состоялось в среду в Челябинске.

«Представлена вся история с момента основания государства до сегодняшнего дня. Материал подан во всех возможных видах, его можно читать, слушать, трогать. Задача была в том, чтобы сделать историю интересной, увлекательной, поэтому в экспозиции — от коллажей, интерактивных панелей до фильмов. Особенность парка в Челябинске, который стал двадцатым в стране, в том, что в нем наиболее максимально представлена история региона, начиная с палеолита», — рассказал журналистам один из создателей проекта Александр Мясников.

По его словам, экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам.

На выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII—XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.

«Компонент истории региона представлен во всех залах экспозиции. При этом каждый момент российской истории дополнен событиями, которые происходили на нашей земле. Это живой учебник истории, где мы перелистываем страницы. Он передает информацию в современной форме, доступно, понятно. Это важно. Все будут посещать парк с интересом», — цитирует слова временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера ТАСС.