Душанбе, , 19:25 — REGNUM Родители школьников Таджикистана жалуются на переполненные классы. Причём, как отмечает интернет-издание «Азия-Плюс», проводившее соответствующий опрос, такая ситуация наблюдается именно в классах с русским языком обучения, тогда как в таджикоязычных классах учатся по 25−30 детей.

«Да, классы переполнены, по 42−45 человек. В этом году у нас 8 первых классов, ходят в две смены. Когда родители приходили, я говорила им, что классы будут переполнены, что сами потом будете жаловаться. Но они все равно просили, чтобы их ребенка взяли в нашу школу. Мы не имели права отказать тем, которые живут по району Шохмансур. Таких много, 21-я школа всегда была популярна. Также мы приняли русскоязычных детей с 9-го и 7-го километра. Там нет русскоязычных школ», — рассказала директор столичной школы №21 Инна Сафронова.

Кроме того, родители жалуются на то, что в русскоязычные классы при этом принимают детей, которые русским языком не владеют. Директор эти жалобы опровергла: «Первым принципом приёма детей в школу для нас было, то, чтобы ребенок понимал русский язык и учителя, а то, что он не умеет читать и писать, это уже не важно. Учителя сами будут с ними работать, и научат их писать и читать».

Власти винят в сложившейся ситуации самих родителей, которые давят на учителей и директоров, чтобы устроить ребёнка в известную школу.

Читайте ранее: В Таджикистане будут открыты еще пять русских школ