Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM Группа общественников, ранее протестовавших против строительства храма Святой Екатерины, выдвинула ультиматум мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Текст опубликовал депутат гордумы Константин Киселёв в Facebook.

Парламентарий от лица сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» потребовал предоставить активистам градостроительную документацию по площадкам, где может быть построен храм. Иначе активисты не видят смысла участвовать в дальнейших встречах рабочей группы.

«Без документов обсуждение не имеет перспектив», — указано в ультиматуме.

Особенно общественников интересуют контуры участка за Макаровским мостом — данный вариант включили в список потенциальных площадок для храма.

Напомним, голосование о месте строительства для храма Святой Екатерины пройдёт в середине октября 2019 года. Опрос должен пройти по типу референдума: жителям предложат проголосовать на специальных пунктах по всему городу.

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