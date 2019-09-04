Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.

С января по июнь 2019 года по Уральскому федеральному округу наибольшее число умерших от алкогольных возлияний наблюдается в Челябинской области — 191 человек, следом идёт Свердловская область — 184, затем по нисходящей Курганская область — 98, Тюменская область — 70, Ямал — 22, и в Югре отравился спиртным лишь один человек.

Если сравнивать с показателями за аналогичный период 2018 года, то в Челябинской области число алкогольных отравлений возросло в 2,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе на 46,7%, в Тюменской области — на 27,3%, в Курганской области — на 11,4%. Снижение смертности от алкоголя в три раза произошло в Ханты-Мансийском автономном округе.