Вильнюс, , 19:10 — REGNUM Министерство образования, науки и спорта сегодня, 4 сентября, представило в правительство предложение по поправкам к закону, которые регламентируют финансирование бесплатных для студентов мест в вузах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если поправки примут и окончательно утвердят, то число бюджетников в литовских вузах кардинально изменится. Планируется изменить сегодняшнее соотношение 40% бюджетников и 60% платных мест на 80% бюджетников на 20% платных мест.

При этом финансирование государственных вузов предложено назначать по шкале успешности заведений, таким образом финансово поощряя развитие университетов.