Горно-Алтайск, , 18:25 — REGNUM Муниципалитетам Алтая 4 сентября вручили ключи от 16 школьных автобусов и девяти санитарных автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, до конца года в регион приедут ещё 19 школьных автобусов и 42 медицинских УАЗа.

Школьные автобусы Altai-republic.ru

Отмечается, что на обеспечение регионы транспортом правительство России выделило 5 млрд рублей. Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов. По словам главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, автопарк в городской системе образования не обновлялся пять лет.

«В Горно-Алтайске в 12 школах обучаются 10,5 тысяч детей, из них 1250 первоклассников. Мы планируем организовать доставку детей из шести развивающихся и застраивающихся микрорайонов города», — сказала она.Санитарные «Таблетки» были приобретены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и отправятся в районные больницы.

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