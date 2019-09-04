Севастополь, , 18:09 — REGNUM В севастопольской городской больнице №2 незаконно установили торговые автоматы. Об этом ИА REGNUM 4 сентября сообщили в прокуратуре города-героя.

«Прокуратура отстояла в суде требование признать недействительным договор между городской больницей №2 и ООО «Вендинг и солюшенз». Он предполагал, что больница оказывает частной фирме услуги по размещению торговых автоматов, а фирма оплачивает эти услуги», — отметили в прокуратуре.

Однако, по данным правоохранителей, договор является притворной сделкой, поскольку фактически между сторонами сложились арендные отношения объекта недвижимости, являющегося собственностью Севастополя, без получения согласия собственника имущества и без проведения торгов. Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. Власти города проводят проверку по данному факту.

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