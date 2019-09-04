Москва, , 17:43 — REGNUM Тверской суд Москвы 4 сентября постановил назначить 20 суток административного ареста главе городского отделения «Партии перемен» Александру Соловьёву, передаёт «Интерфакс».

Александр Соловьёв (cc) Evgeniy Reshetnev

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Суд признал правонарушением участие оппозиционного политика и незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Александра Соловьёва в акции протеста 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день лета в Москве прошло несанкционированное шествие оппозиции, в котором участвовали, по разным подсчётам, до нескольких тысяч человек. Среди тех, кто откликнулся на призыв и пришёл на акцию, был и Соловьёв.

Отметим, что в день протеста задержания полиция не проводила.