Купертино, США, , 17:39 — REGNUM Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE. Об этом 4 сентября сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Apple (cc) Jared Smith

По информации издания, недорогая модель гаджета будет представлена весной 2020 года и будет ориентирована, в первую очередь, на рынки развивающихся стран, где компания в последнее время заметно уступила Huawei и другим конкурентам.

Сообщается, что новый бюджетный смартфон получит экран в 4,7 дюйма, аналогично выпущенному в 2017 году iPhone 8, и сохранит большинство функций флагманских устройств от Apple. Низкую же цену на смартфон планируется обеспечить за счёт более дешёвого жидкокристаллического дисплея.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Apple разослала приглашения на церемонию презентации своей новой продукции, которая будет походить 10 сентября в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Подробностей о мероприятии официально не раскрывается, между тем ожидается, что компания в числе прочего представит новые смартфоны iPhone и обновлённую линейку ноутбуков MacBook Pro, в которой появится модель с монитором в 16 дюймов.

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