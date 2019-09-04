Солнечногорск, Московская область, , 17:39 — REGNUM В Московской области сдан в эксплуатацию газопровод-связка ТИЗ «Лесное» — пионерлагерь «Звездный» в деревне Мышецкое сельское поселение Лунёвское городского округа (Солнечногорск). Общая протяженность газопровода составляет 0,39 км, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе «Мособлгаза».

Как заявил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, это девятнадцатый объект, построенный по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Связка обеспечит снабжение газом 200 жителей д. Мышецкое.

«В рамках реализации губернаторской программы газификации с начала 2019 года мы уже построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов протяженностью 53 километра. Это значит, что более 2 500 жителей региона смогли подключить свои дома к газу», — отметил Голубков.

В рамках программы до конца октября 2019 года газ поступит ещё в четыре населённых пункта: в село Атепцево (Наро-Фоминского городского округа), деревню Цаплино и деревню Яковлевская (Орехово-Зуевского городского округа) и в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с жителями Новой Москвы мэр Москвы Сергей Собянин постепенно решить проблему с газификацией. По его словам, разработана схема строительства газопроводов.

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