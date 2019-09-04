Симферополь, , 17:38 — REGNUM Приют для бездомных животных в Симферополе построят до конца 2019 года. Об этом 4 сентября сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Крымский кот Марина Каширская © ИА REGNUM

«Строительство приюта для бездомных животных завершается, контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. Нет сомнений, что приют появится», — отметила Маленко.

По её словам, стоимость работ составляет более 50 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приют рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных. Проект предусматривает строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров на 148 животных, ветеринарной клиники с возможностью содержания 30 взрослых собак, 20 щенков и 70 котов, а также пожарных резервуаров и очистных сооружений.

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