Большой резонанс в Польше вызвало требование профессора философии Ягеллонского университета в Кракове Яна Хартмана снести 15-метровый крест из металлических профилей, установленный на высшей точке горного хребта Гевонт в Татрах.

Варшава, , 17:31 — REGNUM «Если кто-то ставит на какой-то горе большой крест, понятно, что она станет целью толп экскурсантов, со всеми вытекающими последствиями. А если этот крест является гигантской массой металла, это значительно повышает вероятность поражения людей, находящихся на вершине во время грозы», — цитирует профессора издание gazeta.pl.

Речь идёт о недавнем происшествии, всколыхнувшем всю страну. 23 августа во время грозы в результате ударов молний и сильного ветра с дождём на туристском маршруте на горе Гевонт погибли пять человек и 157 получили ранения. Молнии ударяли в металлический крест на вершине, электрические заряды распространялись по металлическим перилам на туристских тропах и поражали людей.

Предложение профессора, хотя и не носит антирелигиозного характера, вписалось в волну происходящих в Польше антиклерикальных действий либеральной оппозиции.

На защиту креста встали местные жители, власти туристического города Закопане и католическая радиостанция «Радио Мария». В словах профессора увидели покушение на религиозный символ, установленный в 1997 году в честь посещения города папой римским Иоанном Павлом II.

«Если кто-то хочет узнать, какова будет сила сопротивления, особенно со стороны жителей гор, то пусть попытается поднять руку на крест», — заявил в эфире один из собеседников радиостанции.