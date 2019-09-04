Курган, , 17:16 — REGNUM В Курганской области с 4 сентября началась кампания по иммунизации населения против гриппа отечественным препаратом «Совигрипп». Первыми прививки поставили сотрудники регионального департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Состав вакцины «Совигрипп» актуализирован для эпидсезона 2019−2020 гг. Противопоказания против вакцинации прежние — аллергическая реакция на куриный белок и обострение хронических заболеваний.

В 2018 году вакцинацию против гриппа прошли 46,9% жителей Курганской области, или 392 785 человек. В этом году планируется данный показатель повысить до 50%.

Бесплатно прививку поставят за счёт регионального бюджета и средств работодателей призывникам, школьникам, студентам, медикам, педагогам, сотрудникам торговых и транспортных предприятий, сферы питания и ЖКХ.