Москва, , 17:12 — REGNUM Участник несогласованной акции в Москве Евгений Коваленко приговорён к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение принял 4 сентября Мещанский суд Москвы.

Зал судебных заседаний (cc) Joe Gratz

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Суд установил, что Коваленко во время акции протеста в Москве 27 июля бросил урну для мусора в сотрудника Росгвардии. Также у дела имеется второй эпизод, по которому протестующий толкнул сотрудника полиции, и тот упал на гранитные ступени.

Вину Коваленко не признал. Государственное обвинение требовало лишить его свободы сроком на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, участника несанкционированной акции в Москве Кирилла Жукова приговорили к трём годам колонии общего режима.